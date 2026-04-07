Онлайн-конференция РУСАДА 2026 представляет новые исследования и разработки

III научная онлайн-конференция «Научно-практические аспекты антидопинговых исследований», организуемая Российским антидопинговым агентством и ГЦОЛИФК, состоится
Одно из ярких событий конференции — представление проекта TALE, финансируемого совместно Европейским союзом и ВАДА. В течение нескольких лет эксперты исследовали долгосрочные последствия нарушений антидопинговых правил в различных группах спортсменов. Их выводы на конференции представит профессор-исследователь Кингстонского университета Андреа Петрочи, признанный эксперт мирового уровня в области антидопинга и социологии. Профессор Петрочи расскажет не только о последствиях для спортсменов, но и о выявленных пробелах в правовом регулировании.
Важная в практическом отношении работа будет представлена начальником отдела допингового контроля Национальной антидопинговой лаборатории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, к.х.н. Павлом Постниковым. Участники конференции узнают, почему в пище спортсменов может обнаруживаться запрещенный мельдоний и ознакомятся с российской разработкой, которая поможет подтверждать загрязнение продуктов и повысит точность оценки результатов антидопингового контроля.
Ну и не без злободневной темы: какой эффект возымеет запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на участие трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях? Есть ли грань между легальной «фармакологической поддержкой» и природными данными? Эти и другие вопросы можно будет обсудить с Екатериной Андрияновой, профессором кафедры физиологии и спортивной медицины Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, представляющей работу «Трансгендеры и гиперандрогены в спорте как легализованная форма допинга. Обзор изменений в политиках».
Это только некоторые вопросы, которые будут рассмотрены в ходе онлайн-конференции «Научно-практические аспекты антидопинговых исследований» 2026 года.