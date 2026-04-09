Остались без спонсоров: кто в большом спорте лишился денег из-за скандалов

В мире большого спорта спонсорские контракты значат не меньше, чем спортивные достижения. Компании вкладывают миллионы в атлетов и команды, чей образ соответствует их ценностям. Но иногда многолетнее партнерство заканчивается разрывом. В нашей статье рассказываем про спортсменов и сборные, чьи поступки или обстоятельства привели к потере спонсоров.
Сборная Норвегии: скандал с экипировкой
В марте 2025 года на домашнем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме разразился скандал, который мгновенно облетел мировые СМИ. Норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за нарушение правил — в паховой области их костюмов обнаружили армированную нить для улучшения аэродинамических характеристик.
На следующий день директор отдела по прыжкам на лыжах с трамплина Федерации лыжных видов спорта Норвегии Ян-Эрик Олбу созвал пресс-конференцию и признался в мошенничестве, взяв на себя вину. Реакция спонсоров не заставила себя ждать.
Юридическая фирма Help Forsikring, которая поддерживала сборную Норвегии по прыжкам на протяжении шести сезонов, немедленно расторгла контракт. В компании пояснили, что не могут оставлять свой логотип на форме команды, которая нарушает правила. Логотип спонсора был срочно удален с формы и экипировки спортсменов перед серией состязаний Raw Air и лыжным фестивалем в Хольменколлене. Комментатор NRK Ян Петтер Салтведт назвал это событие «черным понедельником» для норвежских прыжков и предупредил, что уход Help — только начало.
Кейсуке Хонда: потеря американского контракта
Японский футболист Кейсуке Хонда, легенда азиатского футбола, в марте 2026 года лишился рекламного контракта с американской компанией после того, как публично выразил поддержку сборной Ирана в преддверии чемпионата мира.
Конфликт разгорелся на фоне отказа Ирана от участия в чемпионате мира, который должен пройти в США. В ответ на враждебную позицию администрации Трампа и продолжающуюся американскую и израильскую военную агрессию против Исламской Республики, министр спорта Ирана объявил, что национальная команда не будет участвовать в турнире.
Хонда, известный своей принципиальной позицией, в соцсетях признался, что это очень чувствительная тема, но лично он хотел бы, чтобы иранские футболисты выступили на чемпионате мира. Он выразил сожаление, что спортсмены не могут участвовать в главном турнире из-за обстоятельств, в которых оказалась их страна. Через несколько дней после публикации Хонда сообщил, что американский спонсор, имя которого он не назвал, приостановил рекламное соглашение. В посте на платформе X футболист выразил разочарование решением компании, раскритиковав тех, кто игнорирует суть проблемы и принимает неверные решения.
Российские сборные: отстранение от международных соревнований
После отстранения российских спортсменов от международных стартов в 2022 году одними из главных пострадавших оказались клубы и сборные, потерявшие многолетних спонсоров. Генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин в одном из интервью рассказала, что российские клубы лишились международного опыта и спонсоров, которые поставили условие: без участия в Евролиге бюджеты будут сокращены.
В первую очередь пострадали сборные команды страны и Российская федерация баскетбола. Корстин отметила, что по этой причине от команд отказались многие спонсоры. В сложной ситуации оказались молодые российские игроки в мужском и женском баскетболе, которые перестали получать регулярную международную практику.
Похожая ситуация сложилась и в других видах спорта. Спонсоры, заинтересованные в продвижении своих брендов на международной арене, стали сокращать финансирование российских команд и спортсменов, не имеющих возможности выступать на крупных мировых турнирах.
Олимпийский комитет: страх потерять спонсоров меняет политику
Сам МОК также оказался в непростой ситуации из-за спонсорских рисков. Как отметил в своем интервью советник международной медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов, Международный олимпийский комитет прекратил «поблажки» для украинских спортсменов, опасаясь потерять спонсоров.
По словам эксперта, МОК потерял примерно 20% спонсорского бюджета из-за своей политической ангажированности. Появление альтернативных мероприятий, таких как Игры БРИКС, которые проводит Россия, создало конкуренцию. Лидов предупредил, что если МОК продолжит разрешать украинским спортсменам демонстрировать политические предпочтения, то рискует остаться без спонсоров, которые чувствуют изменение вектора.
Спонсорские контракты — это не просто деньги, это отражение ценностей и репутации. И когда что-то идет не так, бренды предпочитают отступить, а спортсмены вынуждены платить цену за свои убеждения, ошибки или обстоятельства, в которых они оказались.