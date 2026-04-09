Остались без спонсоров: кто в большом спорте лишился денег из-за скандалов

Хонда, известный своей принципиальной позицией, в соцсетях признался, что это очень чувствительная тема, но лично он хотел бы, чтобы иранские футболисты выступили на чемпионате мира. Он выразил сожаление, что спортсмены не могут участвовать в главном турнире из-за обстоятельств, в которых оказалась их страна. Через несколько дней после публикации Хонда сообщил, что американский спонсор, имя которого он не назвал, приостановил рекламное соглашение. В посте на платформе X футболист выразил разочарование решением компании, раскритиковав тех, кто игнорирует суть проблемы и принимает неверные решения.