В Ростове-на-Дону на гребном канале обрушилась трибуна с людьми
В Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон» обрушилась трибуна с людьми, в том числе с детьми. Происшествие случилось 30 мая в 16:25 на улице Пойменной. Есть пострадавшие.
В Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон» обрушилась трибуна с людьми, в том числе с детьми. Происшествие случилось 30 мая в 16:25 на улице Пойменной. Есть пострадавшие.
«В 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали 8 человек, в том числе семеро детей», — сообщает «Интерфакс-Россия» со ссылкой на информацию ГУ МЧС по Ростовской области.
Причиной обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, где погибла женщина и пострадали семеро детей, стал сильный ветер, сообщает «Интерфакс-Россия».
Проходило спортивное мероприятие. Люди прятались под навесом трибуны от дождя. Она перевернулась из-за сильного ветра.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сказали, что из-за обрушения трибуны пострадал также взрослый мужчина. Таким образом в инциденте пострадали семеро детей и взрослый мужчина. Одна женщина погибла.
Гребной канал в Ростове-на-Дону был открыт в 1968 году, и в начале своего существования представлял собой лишь непосредственно водоем и деревянные ангары.
С 2016 года по декабрь 2017 года велась масштабная реконструкция гребного канала в рамках Федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы». На сегодня это крупнейшее спортивное сооружение на юге России представляет собой многофункциональный комплекс, где есть площадки для воркаута, мини-футбола, бадминтона, большого тенниса, бадминтона, баскетбола и пляжного волейбола. Есть беговая/велосипедная дорожка длиной 6300 метров.