В Ростове-на-Дону на гребном канале обрушилась трибуна с людьми

«В 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали 8 человек, в том числе семеро детей», — сообщает «Интерфакс-Россия» со ссылкой на информацию ГУ МЧС по Ростовской области.

Причиной обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, где погибла женщина и пострадали семеро детей, стал сильный ветер, сообщает «Интерфакс-Россия».

Проходило спортивное мероприятие. Люди прятались под навесом трибуны от дождя. Она перевернулась из-за сильного ветра.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сказали, что из-за обрушения трибуны пострадал также взрослый мужчина. Таким образом в инциденте пострадали семеро детей и взрослый мужчина. Одна женщина погибла.

Гребной канал в Ростове-на-Дону был открыт в 1968 году, и в начале своего существования представлял собой лишь непосредственно водоем и деревянные ангары.