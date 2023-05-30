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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

В Ростове-на-Дону на гребном канале обрушилась трибуна с людьми

В Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон» обрушилась трибуна с людьми, в том числе с детьми. Происшествие случилось 30 мая в 16:25 на улице Пойменной. Есть пострадавшие.

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«В 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали 8 человек, в том числе семеро детей», — сообщает «Интерфакс-Россия» со ссылкой на информацию ГУ МЧС по Ростовской области.

Причиной обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, где погибла женщина и пострадали семеро детей, стал сильный ветер, сообщает «Интерфакс-Россия».

Проходило спортивное мероприятие. Люди прятались под навесом трибуны от дождя. Она перевернулась из-за сильного ветра.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сказали, что из-за обрушения трибуны пострадал также взрослый мужчина. Таким образом в инциденте пострадали семеро детей и взрослый мужчина. Одна женщина погибла.

Гребной канал в Ростове-на-Дону был открыт в 1968 году, и в начале своего существования представлял собой лишь непосредственно водоем и деревянные ангары.

С 2016 года по декабрь 2017 года велась масштабная реконструкция гребного канала в рамках Федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы». На сегодня это крупнейшее спортивное сооружение на юге России представляет собой многофункциональный комплекс, где есть площадки для воркаута, мини-футбола, бадминтона, большого тенниса, бадминтона, баскетбола и пляжного волейбола. Есть беговая/велосипедная дорожка длиной 6300 метров.

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