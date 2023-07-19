Испанская спортсменка едва не утонула после потери сознания на ЧЕ по гребному марафону

Источник: Пресс-служба клуба "Баньолес"

В середине марафона, дистанция которого составляет 26,25 км, Фигерас поняла, что начинает терять сознание из-за теплового удара. Она предупредила об этом свою напарницу Люсию Аркеро и упала в воду. Вслед за ней перевернулась байдарка. Аркеро не растерялась и спасла тонущую партнершу.

Обе спортсменки оказались близко к берегу, поэтому им сразу же оказали помощь другие члены сборной Испании, которые прыгнули за ними в воду. Фигерас была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как хорошее. Теперь они обе думают о следующем крупном старте, которым может стать чемпионат мира по данной дисциплине.