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11:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанская спортсменка едва не утонула после потери сознания на ЧЕ по гребному марафону

Аврора Фигерас из-за теплового удара едва не утонула во время финала соревнований байдарок-двоек на чемпионате Европы по гребному марафону на байдарках и каноэ, сообщает Marca.

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Источник: Пресс-служба клуба "Баньолес"

В середине марафона, дистанция которого составляет 26,25 км, Фигерас поняла, что начинает терять сознание из-за теплового удара. Она предупредила об этом свою напарницу Люсию Аркеро и упала в воду. Вслед за ней перевернулась байдарка. Аркеро не растерялась и спасла тонущую партнершу.

Обе спортсменки оказались близко к берегу, поэтому им сразу же оказали помощь другие члены сборной Испании, которые прыгнули за ними в воду. Фигерас была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как хорошее. Теперь они обе думают о следующем крупном старте, которым может стать чемпионат мира по данной дисциплине.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в дисциплине «марафон» проходил с 13 по 16 июля в городе Славонски-Брод (Хорватия).

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