Россияне примут участие в ЧМ по гребле и поборются за квоты на Олимпиаду

Турнир по академической гребле пройдет с 3 по 10 сентября в Белграде. Российскую команду в одиночных соревнованиях представят Александр Вязовкин, Александр Яковлев, Кира Ювченко и Анастасия Любич. В персонал сборной России войдут начальник команды Ольга Астахова и тренер Дмитрий Стрельцов.

Чемпионат мира в Белграде является квалификационным турниром к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.