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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Россияне примут участие в ЧМ по гребле и поборются за квоты на Олимпиаду

Спортсмены из России примут участие в чемпионате мира по гребному спорту в нейтральном статусе, говорится на официальной странице Федерации гребного спорта России в VK.

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Источник: Reuters

Турнир по академической гребле пройдет с 3 по 10 сентября в Белграде. Российскую команду в одиночных соревнованиях представят Александр Вязовкин, Александр Яковлев, Кира Ювченко и Анастасия Любич. В персонал сборной России войдут начальник команды Ольга Астахова и тренер Дмитрий Стрельцов.

Чемпионат мира в Белграде является квалификационным турниром к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

В начале июня Международная федерация гребного спорта разрешила ограниченному числу российских и белорусских спортсменов участвовать в предстоящих чемпионатах мира по академической гребле в нейтральном статусе.

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