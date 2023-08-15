Россияне примут участие в ЧМ по гребле и поборются за квоты на Олимпиаду
Спортсмены из России примут участие в чемпионате мира по гребному спорту в нейтральном статусе, говорится на официальной странице Федерации гребного спорта России в VK.
Спортсмены из России примут участие в чемпионате мира по гребному спорту в нейтральном статусе, говорится на официальной странице Федерации гребного спорта России в VK.
Турнир по академической гребле пройдет с 3 по 10 сентября в Белграде. Российскую команду в одиночных соревнованиях представят Александр Вязовкин, Александр Яковлев, Кира Ювченко и Анастасия Любич. В персонал сборной России войдут начальник команды Ольга Астахова и тренер Дмитрий Стрельцов.
Чемпионат мира в Белграде является квалификационным турниром к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.
В начале июня Международная федерация гребного спорта разрешила ограниченному числу российских и белорусских спортсменов участвовать в предстоящих чемпионатах мира по академической гребле в нейтральном статусе.