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11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Сменившая гражданство Пракатень выиграла золото на Азиатских играх

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в академической гребле Анна Пракатень, которая ранее выступала за Россию, завоевала золото на Азиатских играх представляя Узбекистан.

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Источник: Reuters

Спортсменка победила в женской одиночке, Анна прошла дистанцию за 7 минут 39,05 секунды. Второе место заняла китаянка Лю Жуйци, отстав от Пракатень на 10,93 секунды. Третью строчку заняла представительница Японии Сихо Йонекава с отставанием в 12,83 секунды.

31-летняя Пракатень выступала за Белоруссию на международной арене до 2016 года. С 2017 по 2022 год она представляла сборную России и выиграла чемпионат Европы в 2021 году.

В апреле 2023 года стало известно, что Пракатень снова планирует сменить спортивное гражданство. В мае того же года Международная федерация гребного спорта одобрила ее переход в сборную Узбекистана.

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