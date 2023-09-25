Сменившая гражданство Пракатень выиграла золото на Азиатских играх

Спортсменка победила в женской одиночке, Анна прошла дистанцию за 7 минут 39,05 секунды. Второе место заняла китаянка Лю Жуйци, отстав от Пракатень на 10,93 секунды. Третью строчку заняла представительница Японии Сихо Йонекава с отставанием в 12,83 секунды.

31-летняя Пракатень выступала за Белоруссию на международной арене до 2016 года. С 2017 по 2022 год она представляла сборную России и выиграла чемпионат Европы в 2021 году.