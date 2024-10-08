Умерла двукратная чемпионка Европы по гребле Наталья Морозова

Морозова была участницей Великой Отечественной войны, блокадницей. В 1944 году она была эвакуирована в Заполярье, где в 14 лет работала наравне со взрослыми. За свой труд Морозова получила медали «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией».