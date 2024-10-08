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Умерла двукратная чемпионка Европы по гребле Наталья Морозова

Спортсменка выиграла золотые медали чемпионатов Европы по академической гребле 1954 и 1955 годов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Как сообщается в Telegram-канале Федерации гребного спорта России, двукратная чемпионка Европы по академической гребле в четверках распашных с рулевым Наталья Морозова скончалась на 95-м году жизни.

«Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Владимировны. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении федерации.

Морозова была участницей Великой Отечественной войны, блокадницей. В 1944 году она была эвакуирована в Заполярье, где в 14 лет работала наравне со взрослыми. За свой труд Морозова получила медали «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией».

Наталья Морозова также становилась пятикратной чемпионкой СССР и была участницей Всемирных спортивных молодежных игр 1953 года в Бухаресте.