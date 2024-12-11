«Его называли предателем». Губерниев выбрал спортсмена года в России

«При всем уважении к прославленному лыжнику Александру Большунову, лучший спортсмен России 2024 каноист Захар Петров! Финалист ОИ в Париже, до медалей дважды не хватило десятых долей секунды, Петров преодолевал очень многое, чтобы не потеряться как спортсмену! Всякие идиоты его предателем называли, пугали, но Захар шел своим путем и после Парижа стал трехкратным чемпионом мира по гребле на каноэ! Истинный герой спорта и гордость России Захар Петров! Лучший спортсмен большой страны в уходящем году», — написал Губерниев.
На летних Олимпийских играх Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, среди которых каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков. Они заняли четвертое место в финале каноэ-двоек на дистанции 500 метров, уступив 0,09 секунды в борьбе за бронзовую медаль. На следующий день Петров стал четвертым в финале каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров. По словам 22-летнего спортсмена, на подготовку к Олимпийским играм в Париже у него было всего 15 дней.
На чемпионате мира в Самарканде, который состоялся сразу же после Олимпийских игр, Петров выиграл три золотые медали: в каноэ-одиночках на дистанции 500 метров, в каноэ-двойках на дистанции 1000 метров и в смешанных четверках на дистанции 500 метров.
Ранее Губерниев раскритиковал победу Александры Трусовой в номинации «Спортсмен года» на премии «Лидеры эпохи-2024».