«Его называли предателем». Губерниев выбрал спортсмена года в России

На летних Олимпийских играх Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, среди которых каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков. Они заняли четвертое место в финале каноэ-двоек на дистанции 500 метров, уступив 0,09 секунды в борьбе за бронзовую медаль. На следующий день Петров стал четвертым в финале каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров. По словам 22-летнего спортсмена, на подготовку к Олимпийским играм в Париже у него было всего 15 дней.