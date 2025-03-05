Российских гребцов не пустили на чемпионат Европы в Чехии

«Причем надо учитывать, что есть страны, где нас готовы принять в одном городе, а в другом могут не принять. Что касается чемпионата Европы в чешском Рачице, то российских и белорусских спортсменов там не ждут. И вообще, по нашей информации, есть две страны, которые активно выступают против и не соглашаются принимать россиян и белорусов. Это Чехия и Германия», — добавила Исхакова.