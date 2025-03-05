Российских гребцов не пустили на чемпионат Европы в Чехии

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 19 по 22 июня в чешском Рачице.
«В регламенте Международной федерации каноэ (ICF) по допуску нейтральных спортсменов говорится, что она разрешает национальным федерациям, которые проводят международные турниры под эгидой международной или европейской федераций, самостоятельно принимать решение о возможности участия нейтральных атлетов в турнирах или ставить выше безопасность спортсменов. В начале года Международная федерация каноэ прислала письмо, в котором указала соревнования и страны, где нас готовы видеть в нейтральном статусе, то же самое сделала и Европейская ассоциация каноэ», — приводит слова Исхаковой ТАСС.
«Причем надо учитывать, что есть страны, где нас готовы принять в одном городе, а в другом могут не принять. Что касается чемпионата Европы в чешском Рачице, то российских и белорусских спортсменов там не ждут. И вообще, по нашей информации, есть две страны, которые активно выступают против и не соглашаются принимать россиян и белорусов. Это Чехия и Германия», — добавила Исхакова.
Также Елена Исхакова заявила, что гребцы смогут выступить на чемпионате мира в Милане, который пройдет с 20-го по 24 августа.
«Милан готов принять нас на чемпионате мира. Мы уже получили подтверждение от Международной федерации каноэ (ICF) о согласии итальянцев на наше участие в главном старте года», — сказала генеральный секретарь Федерации каноэ России.