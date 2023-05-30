На бывшего регбиста напали и нанесли несколько ножевых ранений

Шесть вооруженных мужчин напали на ферму 47‑летнего спортсмена. Его также предупредили, что убьют детей, если он окажет сопротивление, пока преступники грабят ферму в провинции Фри Стейт в ЮАР. 70‑летний отец Лукаса Андре пытался вызвать помощь по телефону. Он получил три выстрела в грудь и руку. Сейчас он находится в критическом состоянии в больнице.