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15:57 (мск), источник: Sportmail.ru

На бывшего регбиста напали и нанесли несколько ножевых ранений

Бывший игрок сборной ЮАР по регби Лукас ван Бильон получил несколько ножевых ранений в грудь, а в его отца трижды выстрелили, когда напали на их ферму, сообщает The Sun.

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Источник: РИА "Новости"

Шесть вооруженных мужчин напали на ферму 47‑летнего спортсмена. Его также предупредили, что убьют детей, если он окажет сопротивление, пока преступники грабят ферму в провинции Фри Стейт в ЮАР. 70‑летний отец Лукаса Андре пытался вызвать помощь по телефону. Он получил три выстрела в грудь и руку. Сейчас он находится в критическом состоянии в больнице.

Двое подозреваемых уже арестованы и предстанут перед судом по обвинению в ограблении дома и покушении на убийство, в то время как остальные четверо все еще находятся в розыске.

Лукаса ван Бильона исключили из сборной в 2003 году, после очередной драки спортсмена в ночном клубе.

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