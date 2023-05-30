На бывшего регбиста напали и нанесли несколько ножевых ранений
Бывший игрок сборной ЮАР по регби Лукас ван Бильон получил несколько ножевых ранений в грудь, а в его отца трижды выстрелили, когда напали на их ферму, сообщает The Sun.
Бывший игрок сборной ЮАР по регби Лукас ван Бильон получил несколько ножевых ранений в грудь, а в его отца трижды выстрелили, когда напали на их ферму, сообщает The Sun.
Шесть вооруженных мужчин напали на ферму 47‑летнего спортсмена. Его также предупредили, что убьют детей, если он окажет сопротивление, пока преступники грабят ферму в провинции Фри Стейт в ЮАР. 70‑летний отец Лукаса Андре пытался вызвать помощь по телефону. Он получил три выстрела в грудь и руку. Сейчас он находится в критическом состоянии в больнице.
Двое подозреваемых уже арестованы и предстанут перед судом по обвинению в ограблении дома и покушении на убийство, в то время как остальные четверо все еще находятся в розыске.
Лукаса ван Бильона исключили из сборной в 2003 году, после очередной драки спортсмена в ночном клубе.