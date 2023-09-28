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13:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Регбист из Намибии пропустил матч Кубка мира из-за укуса паука

Регбист сборной Намибии Йохан Ретиф пропустил заключительный для своей сборной матч групповой стадии Кубка мира против Уругвая из-за того, что был укушен пауком в отеле.

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Источник: AFP 2023

Инцидент произошел в номере отеля во французском Экс-ле-Бене, сообщает CNN со ссылкой на помощника тренера Крисандера Боту. Из-за укуса у спортсмена образовался абсцесс в районе грудной клетки. По словам тренеров сборной, Йохан Ретиф — ключевой игрок национальной команды.

Сборная Намибии уступила в упорном матче сборной Уругвая со счетом 26:36 и заняла последнее, пятое место в группе A, проиграв все четыре матча на турнире.

В группе А лидирует сборная Франции. 29 сентября в матче за второе проходное место сойдутся сборные Новой Зеландии и Италии.

Кубок мира по регби 2023 года проходит во Франции и завершится 28 октября.

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