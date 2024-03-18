Сборная Грузии в седьмой раз подряд стала чемпионом Европы по регби

Победа на континентальном первенстве стала седьмой подряд для сборной Грузии. В финальном матче чемпионата Европы, который прошел на стадионе «Жан Буэн» в Париже грузинские спортсмены обыграли национальную команду Португалии. C самого начала игры регбисты из Грузии взяли инициативу в свои руки и после первого тайма вели в счете — 12:3. Во втором тайме они упрочили лидерство и закончили встречу со счетом 36:10.