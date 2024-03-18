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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Грузии в седьмой раз подряд стала чемпионом Европы по регби

Грузинская сборная выиграла у Португалии и стала 16-кратным чемпионом Европы по регби.

Источник: Rugby Europe

Победа на континентальном первенстве стала седьмой подряд для сборной Грузии. В финальном матче чемпионата Европы, который прошел на стадионе «Жан Буэн» в Париже грузинские спортсмены обыграли национальную команду Португалии. C самого начала игры регбисты из Грузии взяли инициативу в свои руки и после первого тайма вели в счете — 12:3. Во втором тайме они упрочили лидерство и закончили встречу со счетом 36:10.

В матче за третье место сборная Испании оказалась сильнее национальной команды Румынии — 40:33.

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