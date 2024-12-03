Олимпийская чемпионка Рио записала обращение к сборной России

Видео с обращением 29-летней австралийки опубликовала регбистка ЦСКА и сборной России Виктория Эм.
«Привет, команда России! Мы по вам очень скучаем и надеемся, что вы скоро вернетесь», — сказала Кэслик.
Шарлотта Кэслик — одна из самых выдающихся фигур в истории женского регби. Долгое время она была капитаном сборной Австралии по регби-7, которая завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
В марте 2022 года Международная федерация регби (World Rugby) отстранила сборные России и Беларуси от соревнований под своей эгидой.