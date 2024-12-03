Порт-Сент-Луси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийская чемпионка Рио записала обращение к сборной России

Австралийская регбистка Шарлотта Кэслик записала обращение к сборной России и выразила надежду на скорое возвращение российских спортсменок на соревнования.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Видео с обращением 29-летней австралийки опубликовала регбистка ЦСКА и сборной России Виктория Эм.

«Привет, команда России! Мы по вам очень скучаем и надеемся, что вы скоро вернетесь», — сказала Кэслик.

Шарлотта Кэслик — одна из самых выдающихся фигур в истории женского регби. Долгое время она была капитаном сборной Австралии по регби-7, которая завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В марте 2022 года Международная федерация регби (World Rugby) отстранила сборные России и Беларуси от соревнований под своей эгидой.