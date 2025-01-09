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Регбийный клуб запретил россиянину наносить флаг на форму

Английский регбийный клуб «Глостер» запретил российскому игроку Кириллу Готовцеву наносить флаг на форму, сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Решение регбийного клуба связано с критикой в соцсетях.

«Клуб прекрасно понимает дискуссию в социальных сетях относительно национального флага Кирилла Готовцева, появившегося на его домашней футболке во время субботнего матча Премьер-лиги против “Сейл Шаркс”.

Мы по-прежнему полностью поддерживаем санкции World Rugby 2022 года в отношении конфликта на Украине. Кирилл полностью сотрудничал с требованиями World Rugby и DCMS в то время и продолжает это делать.

После дальнейшего внутреннего обсуждения и с благословения Кирилла клуб решил продолжить признавать тех, у кого есть нашивки с флагом своей страны на форме — как это было с 2015 года.

Национальный флаг Кирилла не будет появляться на его футболке в соответствии с наложенными санкциями. Мы понимаем коннотации флага, о котором идет речь, и приносим извинения за любые оскорбления, которые это могло вызвать.

Наконец, клуб осведомлен о продолжающихся комментариях по этому вопросу и хотел бы выразить свое глубокое осуждение всем формам расизма, и любой человек, выражающий подобные взгляды, не будет приветствоваться в Кингсхольме. Во избежание сомнений, как и во всех европейских играх этого сезона, флаги не появятся на футболках в эти выходные.

“Глостер” не будет давать дальнейших комментариев», — говорится в заявлении клуба.

37-летний Кирилл Готовцев ранее выступал за «Красный Яр», а в 2021 году перешел в «Глостер». Вместе с клубом спортсмен завоевал Кубок Англии в 2024 году. В составе сборной России Готовцев выступал на Кубке мира в 2019 году.