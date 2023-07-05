Российских лучников не допустили к чемпионату мира в Германии

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что российские лучники не смогут принять участия в чемпионате мира.

«29 июля, незадолго до старта чемпионата мира в Берлине, пройдет конгресс международной федерации. В работе конгресса мы планируем принять участие, но в турнире нашим спортсменам выступить не удастся — перед его началом будет обсуждаться только вопрос создания комиссии, которая займется их допуском», — приводит слова Ешеева ТАСС.

«На чемпионате мира будет разыграно небольшое количество олимпийских лицензий. Мы рассчитываем на этапы Кубка мира и на чемпионат Европы 2024 года. Шансы отобраться на Игры у нас остаются», — отмечает Ешеев.

Российские лучники на последней Олимпиаде, прошедшей в Токио в 2021 году, завоевали две серебряных награды.