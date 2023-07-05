Российских лучников не допустили к чемпионату мира в Германии
Чемпионат мира по стрельбе из лука, который состоится в Берлине с 31 июля по 6 августа, пройдет без участия спортсменов из России.
Чемпионат мира по стрельбе из лука, который состоится в Берлине с 31 июля по 6 августа, пройдет без участия спортсменов из России.
Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что российские лучники не смогут принять участия в чемпионате мира.
«29 июля, незадолго до старта чемпионата мира в Берлине, пройдет конгресс международной федерации. В работе конгресса мы планируем принять участие, но в турнире нашим спортсменам выступить не удастся — перед его началом будет обсуждаться только вопрос создания комиссии, которая займется их допуском», — приводит слова Ешеева ТАСС.
«На чемпионате мира будет разыграно небольшое количество олимпийских лицензий. Мы рассчитываем на этапы Кубка мира и на чемпионат Европы 2024 года. Шансы отобраться на Игры у нас остаются», — отмечает Ешеев.
Российские лучники на последней Олимпиаде, прошедшей в Токио в 2021 году, завоевали две серебряных награды.
Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.