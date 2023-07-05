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15:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская конькобежка Голубева будет выступать за Казахстан

Призер чемпионатов мира по конькобежному спорту в составе сборной России Елизавета Голубева подала заявление о переходе в команду Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана. Сейчас мы находимся в процессе выполнения определенных бюрократических процедур. Действуем в соответствии с регламентом, утвержденным исполкомом Союза конькобежцев России, по переходам как внутри страны, так и за границу», — приводит слова президента Союза конькобежцев России Николая Гуляева ТАСС.

«О мотивах перехода лучше спросить у спортсменки. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Пусть это будет на ее совести, каждый решает сам», — ответил Гуляев на вопрос, не стало ли отстранение россиян от международных стартов причиной ухода спортсменки в другую страну.

26-летняя Голубева на дебютных для себя Олимпийских играх 2022 года в Пекине стала 7-й на дистанции 1 500 метров, 4-й в командной гонке и 15-й в масс-старте. В сезоне-2022/23 она выиграла золото чемпионата России в масс-старте, была второй в командной гонке и третьей на дистанциях 1 000 и 3 000 метров.

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