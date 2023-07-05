Российская конькобежка Голубева будет выступать за Казахстан

«У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана. Сейчас мы находимся в процессе выполнения определенных бюрократических процедур. Действуем в соответствии с регламентом, утвержденным исполкомом Союза конькобежцев России, по переходам как внутри страны, так и за границу», — приводит слова президента Союза конькобежцев России Николая Гуляева ТАСС.

«О мотивах перехода лучше спросить у спортсменки. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Пусть это будет на ее совести, каждый решает сам», — ответил Гуляев на вопрос, не стало ли отстранение россиян от международных стартов причиной ухода спортсменки в другую страну.