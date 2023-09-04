Умер чемпион мира по конькобежному спорту Владимир Кащей
Заслуженный тренер СССР, чемпион мира 1975 года по конькобежному спорту на дистанции 500 метров Владимир Кащей умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.
Заслуженный тренер СССР, чемпион мира 1975 года по конькобежному спорту на дистанции 500 метров Владимир Кащей умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.
Кащей также является бронзовым призером чемпионата мира 1974 года. После завершения спортивной карьеры перешел на тренерскую работу. В 1978—1980 гг. был тренером Центрального совета ДСО «Буревестник» по спринту. В 1977—1995 гг. преподавал в ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта.
За подготовку спортсменов к Олимпийским играм 1984 года был награжден орденом «Дружбы народов». Впоследствии Кащей был удостоен званий Заслуженного тренера СССР, Казахской ССР и РСФСР. Среди его воспитанников — чемпионы Олимпийских игр, мира, СССР.