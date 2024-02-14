Кулижников победил на дистанции 500 метров на Спартакиаде

Конькобежец Павел Кулижников стал победителем соревнований на дистанции 500 метров на Всероссийской зимней Спартакиаде в Челябинске.

Кулижников преодолел дистанцию за 35,14 секунды. Второе место занял Руслан Мурашов (35,15 секунды), третье — Виктор Муштаков (35,36).

У женщин победительницей на пятисотметровой дистанции стала Дарья Качанова. Серебро — у Елизаветы Агафошиной. Третье место заняла Ангелина Голикова.

29-летний Павел Кулижников с 2015 года удерживает мировой рекорд на дистанции 500 метров. Впоследствии Павел дважды обновлял его. С 2019 года мировой рекорд составляет 33,61 секунды. Также Кулижников на протяжении 4 лет был обладателем мирового рекорда на дистанции 1000 метров (1:05.69), но в январе 2024 года новое достижение установил американец Джордан Столц — 1:05.37.