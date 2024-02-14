Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Барыс
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Трактор
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Торпедо
Футбол. Зарубежный
21:00
Болонья
Фиорентина
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Детройт
84
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Ванкувер
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Каролина
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Нью-Джерси
24
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Сиэтл
Б
12
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Бавария
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Лос-Анджелес
70
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Тампа-Бэй
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Колорадо
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Анахайм
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Коламбус
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Сент-Луис
41
Все события
Фоторепортажи
16Лучшие фото Алины Загитовой
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
12:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Кулижников победил на дистанции 500 метров на Спартакиаде

Обладатель мирового рекорда в беге на 500 метров был быстрее всех и на Спартакиаде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Конькобежец Павел Кулижников стал победителем соревнований на дистанции 500 метров на Всероссийской зимней Спартакиаде в Челябинске.

Кулижников преодолел дистанцию за 35,14 секунды. Второе место занял Руслан Мурашов (35,15 секунды), третье — Виктор Муштаков (35,36).

У женщин победительницей на пятисотметровой дистанции стала Дарья Качанова. Серебро — у Елизаветы Агафошиной. Третье место заняла Ангелина Голикова.

29-летний Павел Кулижников с 2015 года удерживает мировой рекорд на дистанции 500 метров. Впоследствии Павел дважды обновлял его. С 2019 года мировой рекорд составляет 33,61 секунды. Также Кулижников на протяжении 4 лет был обладателем мирового рекорда на дистанции 1000 метров (1:05.69), но в январе 2024 года новое достижение установил американец Джордан Столц — 1:05.37.

Это первые соревнования в конькобежном спорте в рамках Спартакиады 2024 года. Мужчинам предстоят забеги на 1000, 1500 и 10000 метров. а также масстарт. Спартакиада завершится 18 февраля.

 Кулижников победил на дистанции 500 метров на Спартакиаде
10 самых романтичных поступков футболистов и их спутниц
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь