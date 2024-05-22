Один из лучших российских конькобежцев решил сменить гражданство
Многократный призер чемпионатов мира Данила Семериков будет выступать за Узбекистан.
Многократный призер чемпионатов мира Данила Семериков будет выступать за Узбекистан.
Российский конькобежец Данила Семериков сообщил «Матч ТВ», что намерен перейти в сборную Узбекистана.
«В прошлом году поступило предложение выступать за Узбекистан, я рассмотрел эту возможность. Моя единственная цель в спорте — продолжать выступать и вернуться к международным соревнованиям. Это осязаемая цель и я принял решение согласиться на предложение и выступать за сборную этой страны», — заявил Семериков.
29-летний Семериков — четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира (трижды в командной гонке и один раз на дистанции 10 000 м), трехкратный призер чемпионатов Европы (два серебра в командных гонках и бронза в масс-старте), многократный чемпион России. После Игр‑2022 в Пекине он тренировался в китайском проекте, но выступал на соревнованиях в России.
Российские конькобежцы с февраля 2022 года отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В прошлом году российская конькобежка, многократный призер чемпионатов мира Елизавета Голубева получила гражданство Казахстана, а чемпион России Владимир Семирунний сообщил, что намерен выступать за сборную Польши.