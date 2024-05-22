Один из лучших российских конькобежцев решил сменить гражданство

Российский конькобежец Данила Семериков сообщил «Матч ТВ», что намерен перейти в сборную Узбекистана.

«В прошлом году поступило предложение выступать за Узбекистан, я рассмотрел эту возможность. Моя единственная цель в спорте — продолжать выступать и вернуться к международным соревнованиям. Это осязаемая цель и я принял решение согласиться на предложение и выступать за сборную этой страны», — заявил Семериков.

29-летний Семериков — четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира (трижды в командной гонке и один раз на дистанции 10 000 м), трехкратный призер чемпионатов Европы (два серебра в командных гонках и бронза в масс-старте), многократный чемпион России. После Игр‑2022 в Пекине он тренировался в китайском проекте, но выступал на соревнованиях в России.