Два шорт‑трекиста из РФ желают выступать за сборную Узбекистана

Российские шорт‑трекисты Денис Айрапетян и Даниил Ейбог намерены выступать за сборную Узбекистана. Об этом было объявлено на заседании исполкома Союза конькобежцев России, который проходит в Москве. Исполком утвердил карантин в два года.
Карантин отсчитывается от даты получения Союзом конькобежцев полного пакета документов‑согласований от региональных федераций и организаций, с которыми у них были прекращены трудовые отношения.
27-летние Даниил Ейбог и Денис Айрапетян являются чемпионами Европы 2020 года в эстафете и призерами чемпионатов Европы.
В 2020 году на континентальном первенстве в венгерском Дебрецене сборная России победила в эстафете на дистанции 5000 метров. Вместе с Даниилом и Денисом в состав золотой команды входили Семен Елистратов, Павел Ситников и Александр Шульгинов.