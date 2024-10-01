Два шорт‑трекиста из РФ желают выступать за сборную Узбекистана

Российские шорт‑трекисты Денис Айрапетян и Даниил Ейбог намерены выступать за сборную Узбекистана. Об этом было объявлено на заседании исполкома Союза конькобежцев России, который проходит в Москве. Исполком утвердил карантин в два года.