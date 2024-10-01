Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два шорт‑трекиста из РФ желают выступать за сборную Узбекистана

Исполком Союза конькобежцев России утвердил карантин в два года в отношении Дениса Айрапетяна и Даниила Ейбога.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Российские шорт‑трекисты Денис Айрапетян и Даниил Ейбог намерены выступать за сборную Узбекистана. Об этом было объявлено на заседании исполкома Союза конькобежцев России, который проходит в Москве. Исполком утвердил карантин в два года.

Карантин отсчитывается от даты получения Союзом конькобежцев полного пакета документов‑согласований от региональных федераций и организаций, с которыми у них были прекращены трудовые отношения.

27-летние Даниил Ейбог и Денис Айрапетян являются чемпионами Европы 2020 года в эстафете и призерами чемпионатов Европы.

В 2020 году на континентальном первенстве в венгерском Дебрецене сборная России победила в эстафете на дистанции 5000 метров. Вместе с Даниилом и Денисом в состав золотой команды входили Семен Елистратов, Павел Ситников и Александр Шульгинов.