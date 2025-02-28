Рекордсмена мира Кулижникова не включили в список на ОИ-2026

30-летний спортсмен не попал в список из 18 кандидатов для получения нейтрального статуса, который выдает Международный союз конькобежцев (ISU). Списки составлял Союз конькобежцев России.
Кулижников заявил, что ему все равно на пропуск Олимпийских игр, поскольку они никогда не были для него целью.
«Меня брали все равно только на “полуторку”. Мне сказали только про “полуторку”, а там уж нейтральный, не нейтральный — следующая история. Мне плевать, я не хочу с ними соревноваться, мне неинтересно.
Нас ограничили во всем, мы первенство бани бегали внутри России, и теперь они говорят — “допускаем”. Была совсем другая подготовка, все сломали и теперь: “Вот, выходите”. Да еще и под нейтральным статусом.
Я не ради Олимпиады бегаю. Меня эта идея вообще не трогает. Я никогда не бегал ради нее. Тренироваться продолжаю. Для меня суть спорта не сводится к Олимпийским играм», — сказал Кулижников.
В ноябре 2015 года Кулижников на этапе Кубка мира в Калгари установил мировой рекорд на дистанции 500 метров, преодолев дистанцию ровно за 34 секунды. В марте 2019 года на этап Кубка мира в Солт-Лейк Сити он улучшил свой рекорд до 33,61 секунды.
В феврале 2022 года Кулижников выступил на Олимпийских играх в Пекине, заняв 11-е место на дистанции 1000 метров.
В начале карьеры Кулижников отбыл двухлетнюю дисквалификацию за метилгексанамин (2012−2014), а в 2016-м он был временно отстранен за мельдоний, но концентрация запрещенного вещества не превысила допустимую, и отстранение было снято.
Полный список кандидатов на нейтральный статус выглядит следующим образом:
Конькобежный спорт
- Мужчины: Сергей Трофимов, Тимур Карамов, Никита Базюк, Виктор Муштаков, Степан Чистяков, Максим Шарапов, Даниил Найденышев, Иван Фруктов, Даниил Чмутов, Максим Андрюшин;
- Женщины: Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ксения Коржова, Ирина Сальникова, Александра Саютина, Анастасия Семенова, Анастасия Григорьева, Алиса Беккер.
Шорт-трек
- Мужчины: Даниил Николаев, Илларион Саболдашев, Максим Шевелев, Никита Николаев, Иван Посашков, Петр Котмаков;
- Женщины: Анна Уразова, Анна Матвеева, Алена Крылова, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Анастасия Жеганова.