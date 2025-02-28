Рекордсмена мира Кулижникова не включили в список на ОИ-2026

«Меня брали все равно только на “полуторку”. Мне сказали только про “полуторку”, а там уж нейтральный, не нейтральный — следующая история. Мне плевать, я не хочу с ними соревноваться, мне неинтересно.



Нас ограничили во всем, мы первенство бани бегали внутри России, и теперь они говорят — “допускаем”. Была совсем другая подготовка, все сломали и теперь: “Вот, выходите”. Да еще и под нейтральным статусом.



Я не ради Олимпиады бегаю. Меня эта идея вообще не трогает. Я никогда не бегал ради нее. Тренироваться продолжаю. Для меня суть спорта не сводится к Олимпийским играм», — сказал Кулижников.