Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Знаменосец сборной России на ОИ-2022 попалась на допинге

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщил о дисквалификации конькобежки Ольги Фаткулиной за нарушение антидопинговых правил.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

36-летняя спортсменка была дисквалифицирована на 12 месяцев. Срок ее дисквалификации отсчитывался с 28 октября 2025 года. С зачетом отбытого срока временного отстранения с 3 декабря 2024 года срок ее отстранения уже истек. О том, какое вещество было обнаружено в допинг-пробе Фаткулиной и когда произошло это нарушение не сообщается.

В декабре 2025 года Фаткулина выступала на чемпионате России по конькобежному спорту в Коломне (Московская область). Она заняла четвертое место на дистанции 500 метров, а также выиграла командный спринт в составе сборной Челябинской области.

Фаткулина является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по конькобежному спорта. На Олимпийских играх 2014 года она завоевала серебро на дистанции 500 метров. На Олимпиаде-2022 в Пекине Фаткулина была одним из знаменосцев сборной России.