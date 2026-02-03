Знаменосец сборной России на ОИ-2022 попалась на допинге

36-летняя спортсменка была дисквалифицирована на 12 месяцев. Срок ее дисквалификации отсчитывался с 28 октября 2025 года. С зачетом отбытого срока временного отстранения с 3 декабря 2024 года срок ее отстранения уже истек. О том, какое вещество было обнаружено в допинг-пробе Фаткулиной и когда произошло это нарушение не сообщается.
В декабре 2025 года Фаткулина выступала на чемпионате России по конькобежному спорту в Коломне (Московская область). Она заняла четвертое место на дистанции 500 метров, а также выиграла командный спринт в составе сборной Челябинской области.
Фаткулина является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по конькобежному спорта. На Олимпийских играх 2014 года она завоевала серебро на дистанции 500 метров. На Олимпиаде-2022 в Пекине Фаткулина была одним из знаменосцев сборной России.