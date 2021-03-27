Сильнейшие лыжники России сражаются за золото (видео)
С 27 марта по 4 апреля в Тюмени проходит чемпионат России по лыжным гонкам.
С 27 марта по 4 апреля в Тюмени проходит чемпионат России по лыжным гонкам.
В субботу 27 марта пройдут квалификационные и финальные соревнования в спринте среди мужчин и женщин.
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Квалификационные соревнования начнутся в 9:00 мск. ¼, ½ финала и финалы пройдут с 11:00 мск до 14:00 мск.
Квалификация
Финалы