Сильнейшие лыжники России сражаются за золото (видео)

В субботу 27 марта пройдут квалификационные и финальные соревнования в спринте среди мужчин и женщин.

На проекте Спорт Mail.Ru вы можете посмотреть гонки в прямом эфире.

Квалификационные соревнования начнутся в 9:00 мск. ¼, ½ финала и финалы пройдут с 11:00 мск до 14:00 мск.

Квалификация

<iframe width="" height="" src="//ok.ru/videoembed/2394990518008?nochat=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финалы