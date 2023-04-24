Клебо ушел из состава сборной Норвегии. Что это значит
Объясняем смысл заявления знаменитого норвежского лыжника.
Объясняем смысл заявления знаменитого норвежского лыжника.
Норвежский лыжник, пятикратный Олимпийский чемпион Йоханнес Клебо ушел из состава сборной Норвегии. Его заявление об этом приводит VG.
«С моим уходом у федерации лыжного спорта появилась возможность сократить свои расходы и вместо этого потратить деньги на других спортсменов. Да, теперь им также не придется платить за мои высотные тренировки», — говорит Клебо в пресс-релизе.
У Клебо много личных спонсоров. Это позволяет уверенно стоять на ногах даже без финансирования со стороны сборной Норвегии, самостоятельно тренироваться на высоком уровне и поддерживать форму.
По правилам спортсмен, который не состоит в сборной, не может выступать на чемпионате мира. Но Клебо надеется, что это правило изменят и он сможет принять участие в соревнованиях в 2025 году.