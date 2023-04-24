Клебо ушел из состава сборной Норвегии. Что это значит

Норвежский лыжник, пятикратный Олимпийский чемпион Йоханнес Клебо ушел из состава сборной Норвегии. Его заявление об этом приводит VG.

«С моим уходом у федерации лыжного спорта появилась возможность сократить свои расходы и вместо этого потратить деньги на других спортсменов. Да, теперь им также не придется платить за мои высотные тренировки», — говорит Клебо в пресс-релизе.

У Клебо много личных спонсоров. Это позволяет уверенно стоять на ногах даже без финансирования со стороны сборной Норвегии, самостоятельно тренироваться на высоком уровне и поддерживать форму.