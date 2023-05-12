Олимпийская чемпионка Степанова призвала своих хейтеров «прекратить ныть»

«Может быть, пора уже прекратить ныть? Это я тем, у кого любимый вид “спорта” — жаловаться, искать во всем проблемы, злой умысел или чужую выгоду. Если ты не на их волне — либо дура, либо в Думу собралась. Кто‑то из известных американских бизнесменов сказал: “Я — не жертва обстоятельств, я — результат моих решений”. Отлично сказано, правда?



Отдаю себе отчет в том, что есть люди, которым поздно что‑то важное менять в жизни. Но их абсолютное меньшинство. Для большинства — это вопрос взгляда на вещи. К любой ситуации, к любой проблеме применимо классическое: стакан наполовину полон или наполовину пуст? Я однозначно голосую за “наполовину полон, давайте попробуем заполнить его дальше”. А не ныть про плохую погоду, природу, карму и что‑то там еще», — написала Степанова.