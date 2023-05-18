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17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Муж польской лыжницы погиб в горах

Супруг Юстины Ковальчик погиб в Альпах.

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Источник: AFP 2022

Муж двукратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Юстины Ковальчик Кацпер Текиели, погиб при восхождении на одну из вершин швейцарских Альп, сообщает польский Eurosport со ссылкой на директора Фонда поддержки альпинизма Ежи Натканьского.

38-летний спортсмен погиб в районе горной вершины Юнгфрау. Он был профессиональным альпинистом.

Ковальчик с Текиели поженились в 2019 году. В сентябре 2021 года у них родился сын Хуго.

Польская лыжница завоевала золотые медали на Олимпиадах в Ванкувере в 2010 году на дистанции 30 км классическим ходом, и в Сочи в 2014 году на дистанции 10 км классическим ходом. В ее активе есть олимпийские серебро и две бронзы. Юстина двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам.

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