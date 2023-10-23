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18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Шведских лыжников просят избегать символики страны после событий в Брюсселе

Членам сборной Швеции по лыжным гонкам порекомендовали путешествовать без символики страны после террористической атаки в Брюсселе перед игрой футбольных сборных Бельгии и Швеции, сообщает SVT.

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Источник: AP 2023

Матч группы F квалификационного турнира Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции в прошлый понедельник был остановлен после первого тайма на фоне появившейся информации о стрельбе в Брюсселе и не был доигран. Неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции. Сообщалось о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен.

«Мы получили уведомление. Есть некоторые меры предосторожности, например, мы будем путешествовать в гражданской одежде», — приводит слова обладательницы бронзовой медали Олимпийских игр в лыжных гонках Фриды Карлссон SVT.

Утром во вторник преступник был задержан — как сообщают СМИ, им оказался 45-летний тунисец Абдесалем Л., у него обнаружили оружие, похожее на использовавшееся при нападении. При задержании он был ранен в грудь, его госпитализировали. Позднее стало известно, что преступник скончался в реанимации от полученных ранений.

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