Шведских лыжников просят избегать символики страны после событий в Брюсселе

Матч группы F квалификационного турнира Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции в прошлый понедельник был остановлен после первого тайма на фоне появившейся информации о стрельбе в Брюсселе и не был доигран. Неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции. Сообщалось о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен.