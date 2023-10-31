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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Отец Большунова: Сменить гражданство ради медали — в моей голове такое не укладывается

Александр Большунов-старший, отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, высказался о смене гражданства российскими спортсменами из-за недопуска на международные старты.

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Источник: Соцсети

"Спортсмены сами будут принимать решение, что делать сейчас. Кто-то даже за другую страну готов выступать, лишь бы выступать. Саша никогда на такое не пойдет. Сменить гражданство ради медали — в моей голове такое не укладывается. В его голове, я уверен, тоже.

Но предательства страны в любом случае быть не должно. Саша сам во всем разберется, он взрослый человек. В данном случае ему не нужны ничьи советы. Глупостей он точно не наделает«, — приводит слова Большунова-старшего “Чемпионат”.

26-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Также на его счету одна золотая, шесть серебряных и одна бронзовая медаль чемпионатов мира, две победы в общем зачете Кубка мира, две победы на многодневной гонке «Тур де Ски».

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