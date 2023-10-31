Отец Большунова: Сменить гражданство ради медали — в моей голове такое не укладывается

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"Спортсмены сами будут принимать решение, что делать сейчас. Кто-то даже за другую страну готов выступать, лишь бы выступать. Саша никогда на такое не пойдет. Сменить гражданство ради медали — в моей голове такое не укладывается. В его голове, я уверен, тоже.

Но предательства страны в любом случае быть не должно. Саша сам во всем разберется, он взрослый человек. В данном случае ему не нужны ничьи советы. Глупостей он точно не наделает«, — приводит слова Большунова-старшего “Чемпионат”.