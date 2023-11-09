Бородавко рассказал о серьезной травме Александра Большунова

По словам наставника, Большунов восстанавливается после травмы спины, полученной в августе на предсезонном сборе в белорусских Раубичах.

«Травма достаточно серьезная, и восстанавливаешься после нее достаточно долго. Постепенно приступили к более жестким тренировкам, он может уже проводить интервальную работу. Но точно также будем смотреть результаты МРТ, в каком состоянии находится грыжа, и дальше принимать решение. Нет, не в полном объеме тренируется. Есть ограничения по бегу, по всем прыжковым тренировкам, силовым упражнения, по скоростной работе», — рассказал РИА Новости Юрий Бородавко.

Также Бородавко ответил на вопрос, выступит ли Большунов на первом этапе Кубка России в Вершине Теи (Республика Хакасия), который запланирован на 23 ноября.

«Будем принимать решение в зависимости от состояния и что мы увидим на МРТ. Контрольные старты в Ханты-Мансийске Александр Большунов, скорее всего, пропустит», — заявил старший тренер сборной России.