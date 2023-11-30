Украинского лыжника Мищенко не допустили к гонке Кубка мира из-за фтора
Причиной стал положительный тест на фтор.
Причиной стал положительный тест на фтор.
Из-за положительного теста на фтор украинец Олег Мищенко не был допущен до соревнований в финской Руке, где проходила классическая гонка на 10 километров с раздельным стартом.
Данный случай стал первым в истории Кубка мира по лыжным гонкам.
В конце прошлого сезона FIS и IBU объявили о введении запрета на применение фторсодержащей смазки для лыж. Фторсодержащие вещества ранее повсеместно использовались для подготовки лыж разными сборными мира. Первой жертвой нового запрета стала горнолыжница из Норвегии Рагнхиль Мувинкель.