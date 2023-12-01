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16:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Большунов выиграл гонку свободным стилем на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам.

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Источник: РИА "Новости"

Большунов сумел преодолеть дистанцию быстрее всех, его время составило 22 минуты 25,6 секунды. Вторым стал Артем Мальцев с отставанием в 27,3 секунды, а третье место занял Савелий Коростелев, отстав от Большунова на 31,2 секунды.

Второй этап Кубка России проходит в Тюмени и завершится 3 декабря.

26-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Также Александр один раз выиграл чемпионат мира в 2021 году и дважды стал первым в общем зачете Кубка мира в сезоне-2019/20 и 2020/21.

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