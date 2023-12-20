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11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев: Здорово, что лыжница Фалеева мыслит. Долой крепостное право

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы федерации лыжных гонок Елены Вяльбе, которая раскритиковала лыжницу Анастасию Фалееву за желание выступить на ОИ в нейтральном статусе.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе осудила Анастасию Фалееву, которая выразила готовность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе, без флага и гимна страны.

«Индивидуально я с ней не разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли. Для меня ее слова, наверное, стали неожиданностью. К сожалению, я не присутствовала при этом интервью, поэтому не всегда верю всему тому, что написано. Могут по-разному задавать вопросы», — приводит слова Вяльбе «Спорт день за днем».

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Вяльбе.

«Как же здорово, что лыжница Фалеева мыслит! И мыслит правильно! А я напомню боярыне, что ее спортсменки стали свободными в 1861 году. Долой крепостное право», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

8 декабря МОК объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Елена Вяльбе неоднократно выступала за бойкот международных соревнований, где российских спортсменов допускают в нейтральном статусе.

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