Степанова не смогла победить на этапе Кубка России по лыжам
Победу в лыжной гонке на 5 км классическим стилем одержала Анастасия Кулешова.
Победу в лыжной гонке на 5 км классическим стилем одержала Анастасия Кулешова.
В Кирово-Чепецке стартовал четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам. Победу на дистанции 5 километров классическим стилем одержала Анастасия Кулешова. Спортсменка из Нижегородской области преодолела дистанцию за 14.03,8.
Второе место заняла представительница команды Архангельской области Вероника Степанова, уступившая лидеру 4,6 секунды. Третьей в этой гонке стала лыжница Елизавета Маслакова, выступающая за команду Москвы (+28 секунд).
Это вторая гонка на данной дистанции в рамках Кубка России. На третьем этапе победу на пятикилометровой дистанции классическим стилем одержала Вероника Степанова, а нынешний триумфатор — Анастасия Кулешова — в тот раз оказалась второй. Бронзовая медаль досталась представительнице Тюменской области Елизавете Пантриной.