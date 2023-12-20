Степанова не смогла победить на этапе Кубка России по лыжам

В Кирово-Чепецке стартовал четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам. Победу на дистанции 5 километров классическим стилем одержала Анастасия Кулешова. Спортсменка из Нижегородской области преодолела дистанцию за 14.03,8.

Это вторая гонка на данной дистанции в рамках Кубка России. На третьем этапе победу на пятикилометровой дистанции классическим стилем одержала Вероника Степанова, а нынешний триумфатор — Анастасия Кулешова — в тот раз оказалась второй. Бронзовая медаль досталась представительнице Тюменской области Елизавете Пантриной.