Большунов в девятый раз подряд победил на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим ходом на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке.

Представляющий Архангельскую область Большунов пробежал дистанцию за 25 минут 22,7 секунды. Для Александра эта победа стала девятой подряд в рамках Кубка страны.

Второе место занял еще один представитель Архангельской области Алексей Червоткин с отставанием от лидера в 13 секунд, первую тройку замкнул Ермил Вокуев из Республики Коми (+14,9).