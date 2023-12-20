Большунов в девятый раз подряд победил на этапе Кубка России
На первом старте четвертого этапа Кубка России Александр Большунов победил на дистанции 10 км классическим стилем.
На первом старте четвертого этапа Кубка России Александр Большунов победил на дистанции 10 км классическим стилем.
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим ходом на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке.
Представляющий Архангельскую область Большунов пробежал дистанцию за 25 минут 22,7 секунды. Для Александра эта победа стала девятой подряд в рамках Кубка страны.
Второе место занял еще один представитель Архангельской области Алексей Червоткин с отставанием от лидера в 13 секунд, первую тройку замкнул Ермил Вокуев из Республики Коми (+14,9).
В 2022 году на Зимних Олимпийских играх в Пекине Большунов выиграл золотые медали в скиатлоне 15+15 км, гонке в свободном стиле на 50 км, а также в эстафете 4×10 км. В общей сложности у Александра 9 олимпийских медалей (3−4−2).