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13:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Степанова взяла реванш у Кулешовой в гонке на этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка Пекина лыжница Вероника Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

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Источник: Reuters

Степанова, представляющая Архангельскую область, преодолела 10 км свободным стилем за 25.49,2. Второй результат показала Анастасия Кулешова, выступающая за Нижегородскую область, она проиграла лидеру 29,4 секунды. Третье место заняла Алина Пеклецова, проигравшая Степановой 44,3 секунды.

Ранее, Анастасия Кулешова обошла Веронику Степанову в гонке на 5 км классическим стилем в рамках четвертого этапа Кубка России.

​​На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Степанова в эстафете 4×5 км в составе команды ОКР бежала заключительный этап гонки и, финишировала первой. Спортсменка стала самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.

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