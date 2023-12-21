Степанова взяла реванш у Кулешовой в гонке на этапе Кубка России

Степанова, представляющая Архангельскую область, преодолела 10 км свободным стилем за 25.49,2. Второй результат показала Анастасия Кулешова, выступающая за Нижегородскую область, она проиграла лидеру 29,4 секунды. Третье место заняла Алина Пеклецова, проигравшая Степановой 44,3 секунды.

Ранее, Анастасия Кулешова обошла Веронику Степанову в гонке на 5 км классическим стилем в рамках четвертого этапа Кубка России.