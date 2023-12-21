Большунов выиграл десятую гонку в сезоне

Представляющий Архангельскую область, Александр Большунов быстрее всех преодолел дистанцию на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Его время составило 35 минут 13,2 секунды. Вторым стал еще один спортсмен, представляющий Архангельскую область, Алексей Шемякин, он уступил победителю 44,2 секунды. Третье место занял Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан. От лидера Ардашев отстал на 1 минуту 08,0 секунды. Для Александра эта победа стала десятой подряд в рамках Кубка страны.