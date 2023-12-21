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15:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Большунов выиграл десятую гонку в сезоне

Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

Представляющий Архангельскую область, Александр Большунов быстрее всех преодолел дистанцию на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Его время составило 35 минут 13,2 секунды. Вторым стал еще один спортсмен, представляющий Архангельскую область, Алексей Шемякин, он уступил победителю 44,2 секунды. Третье место занял Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан. От лидера Ардашев отстал на 1 минуту 08,0 секунды. Для Александра эта победа стала десятой подряд в рамках Кубка страны.

В 2022 году на Зимних Олимпийских играх в Пекине Большунов выиграл золотые медали в скиатлоне 15+15 км, гонке в свободном стиле на 50 км, а также в эстафете 4×10 км. В общей сложности у Александра 9 олимпийских медалей (3−4−2).

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Большунов выиграл десятую гонку в сезоне
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