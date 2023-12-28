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28 декабря, источник: Sportmail.ru

Йоханнес Клебо пропустит многодневку «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Клебо вынужден пропустить традиционный турнир из-за простуды.

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Источник: Reuters

Как сообщает Dagbladet, пятикратный олимпийский чемпион и действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо не выступит на многодневке «Тур де Ски».

Клебо простудился после четвертого этапа Кубка мира в Тронхейме. Изначально трехкратный победитель «Тур де Ски» был включен в состав участников соревнований, но в итоговом списке Клебо заменил Хенрик Деннестад.

«Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января на территории Италии и Швейцарии.

Спортсменов из РФ на «Тур де Ски» не будет. В октябре Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

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