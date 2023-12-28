Йоханнес Клебо пропустит многодневку «Тур де Ски»

Как сообщает Dagbladet, пятикратный олимпийский чемпион и действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо не выступит на многодневке «Тур де Ски».

Клебо простудился после четвертого этапа Кубка мира в Тронхейме. Изначально трехкратный победитель «Тур де Ски» был включен в состав участников соревнований, но в итоговом списке Клебо заменил Хенрик Деннестад.

«Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января на территории Италии и Швейцарии.