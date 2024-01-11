Большунов выиграл гонку Кубка России 13-й раз подряд

Большунов быстрее всех преодолел дистанцию в 15 км, ему понадобилось на это 34 минуты 46,5 секунды. Второе место занял Артем Мальцев, он отстал от победителя на 46,9 секунды. Тройку призеров замкнул Савелий Коростелев, проигравший лидеру 53,1 секунды.