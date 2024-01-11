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17:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Большунов выиграл гонку Кубка России 13-й раз подряд

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем в гонке с раздельным стартом на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам.

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Источник: https://vk.com/nalyzhi

Большунов быстрее всех преодолел дистанцию в 15 км, ему понадобилось на это 34 минуты 46,5 секунды. Второе место занял Артем Мальцев, он отстал от победителя на 46,9 секунды. Тройку призеров замкнул Савелий Коростелев, проигравший лидеру 53,1 секунды.

Александр Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России до 13 гонок.

В субботу, 13 января, пройдут мужская и женская спринтерские гонки. Пятый этап в Казани завершится скиатлоном в воскресенье.

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