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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Мэр Тронхейма выступил против участия россиян на лыжном ЧМ-2025

Мэр норвежского города Тронхейм Кент Ранум выступил против участия российских спортсменов в чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщает издание VG.

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Источник: Reuters

Тронхейм примет соревнования с 26 февраля по 9 марта 2025 года.

«Россия нежелательна в качестве страны-участницы. Непонятно и неправильно, что у одной страны спортсмены должны быть на фронте, а у другой — на соревнованиях. Поэтому мое послание российским спортсменам таково: “Вам не рады в Тронхейме во время чемпионата мира”, — сказал Ранум.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В октябре 2023 года отстранение было продлено на сезон-2023/24, из-за чего российские лыжники вынуждены соревноваться на этапах Кубка России.

Норвегия примет чемпионат мира по лыжным видам спорта в шестой раз. Последний раз страна принимал соревнования в 2011 году в Осло.

С 1999 года Норвегия неизменно становится победителем медального зачета чемпионата мира по лыжным видам спорта. Последний сборной, которой удалось опередить норвежцев в медальном зачете, была Россия в 1997 году. Примечательно, что тогда местом проведения чемпионат мира был именно Тронхейм.

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Мэр Тронхейма выступил против участия россиян на лыжном ЧМ-2025
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