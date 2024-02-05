Мэр Тронхейма выступил против участия россиян на лыжном ЧМ-2025

Тронхейм примет соревнования с 26 февраля по 9 марта 2025 года.

«Россия нежелательна в качестве страны-участницы. Непонятно и неправильно, что у одной страны спортсмены должны быть на фронте, а у другой — на соревнованиях. Поэтому мое послание российским спортсменам таково: “Вам не рады в Тронхейме во время чемпионата мира”, — сказал Ранум.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В октябре 2023 года отстранение было продлено на сезон-2023/24, из-за чего российские лыжники вынуждены соревноваться на этапах Кубка России.

Норвегия примет чемпионат мира по лыжным видам спорта в шестой раз. Последний раз страна принимал соревнования в 2011 году в Осло.