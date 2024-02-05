Мэр Тронхейма выступил против участия россиян на лыжном ЧМ-2025
Мэр норвежского города Тронхейм Кент Ранум выступил против участия российских спортсменов в чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщает издание VG.
Мэр норвежского города Тронхейм Кент Ранум выступил против участия российских спортсменов в чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщает издание VG.
Тронхейм примет соревнования с 26 февраля по 9 марта 2025 года.
«Россия нежелательна в качестве страны-участницы. Непонятно и неправильно, что у одной страны спортсмены должны быть на фронте, а у другой — на соревнованиях. Поэтому мое послание российским спортсменам таково: “Вам не рады в Тронхейме во время чемпионата мира”, — сказал Ранум.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В октябре 2023 года отстранение было продлено на сезон-2023/24, из-за чего российские лыжники вынуждены соревноваться на этапах Кубка России.
Норвегия примет чемпионат мира по лыжным видам спорта в шестой раз. Последний раз страна принимал соревнования в 2011 году в Осло.
С 1999 года Норвегия неизменно становится победителем медального зачета чемпионата мира по лыжным видам спорта. Последний сборной, которой удалось опередить норвежцев в медальном зачете, была Россия в 1997 году. Примечательно, что тогда местом проведения чемпионат мира был именно Тронхейм.