Большунов и Кулешова выиграли гонки свободным стилем на Спартакиаде

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл лыжную гонку на 10 километров свободным стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Второе место занял олимпийский чемпион в эстафете Денис Спицов, третьим стал Савелий Коростелев.

Ранее на Спартакиаде Большунов выиграл спринт и скиатлон. Перед началом Спартакиады лыжник стал победителем 17 гонок подряд на Кубке России.

Женскую гонку свободным стилем на 10 км выиграла Анастасия Кулешова, ранее выступавшая под фамилией Седова. Серебро досталось Веронике Степановой, бронзовая медаль — у Марии Истоминой.

27-летний Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр, помимо это является обладателем еще шести медалей Олимпиады. Спортсмен становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Анастасии Кулешовой 29 лет, она бронзовая призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года и чемпионата мира 2019 года в составе эстафетной команды,