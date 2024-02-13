Степанова сумела отыграть 52 секунды за 6 км в эстафете на Спартакиаде

За команду победительниц из Архангельской области выступали Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова. Отметим, что Степановой на последнем этапе удалось отыграть отставание в 52 секунды от лидировавшей команды Тюменской области и опередить ближайших соперниц на финише на 20 секунд.