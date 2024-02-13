Степанова сумела отыграть 52 секунды за 6 км в эстафете на Спартакиаде
Женская сборная Архангельской области по лыжным гонкам, с Вероникой Степановой в составе, выиграла эстафету 4×7,5 км на Спартакиаде.
Женская сборная Архангельской области по лыжным гонкам, с Вероникой Степановой в составе, выиграла эстафету 4×7,5 км на Спартакиаде.
За команду победительниц из Архангельской области выступали Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова. Отметим, что Степановой на последнем этапе удалось отыграть отставание в 52 секунды от лидировавшей команды Тюменской области и опередить ближайших соперниц на финише на 20 секунд.
Второе место заняла команда Тюменской области, за которую выступали Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина. Тройку призеров замкнула сборная Республики Татарстана с Дарьей Непряевой, Лидией Горбуновой, Викторией Трошиной, Анастасией Доценко.
Эстафеты должны были пройти 15 февраля, но из-за неблагоприятного прогноза погоды их провели во вторник, 13 февраля.