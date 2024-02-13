Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Барыс
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
Трактор
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Лада
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Миннесота
35
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Реал
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Сиэтл
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Калгари
20
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Аризона
53
Все события
Фоторепортажи
24«Дакар-2024»
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Победная серия Александра Большунова прервалась в эстафете

До сегодняшней эстафетной гонки на Спартакиаде Александр Большунов побеждал в 20 стартах подряд.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Мужская сборная Республики Татарстан по лыжным гонкам стала победителем эстафеты 4×7,5 км на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в Тюмени.

За команду победителей выступили Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов. Вторыми с отставанием всего в 0,1 секунды финишировали представляющие команду Республики Коми Евгений Семяшкин, Ермил Вокуев, Илья Порошкин и Илья Семиков. Третье место у сборной Тюменской области в составе которой на старт вышли Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артем Мальцев.

Сборная Архангельской области, в составе которой выступили Алексей Шемякин, Савелий Коростелев, Дмитрий Горошников и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, финишировала только седьмой.

Александр Большунов до этого выиграл 20 личных гонок подряд со старта сезона, в том числе три на Спартакиаде — спринт, скиатлон и гонку с раздельным стартом свободным стилем.

Эстафетная гонка в рамках Всероссийской спартакиады должна была пройти 15 февраля, но из-за неблагоприятного прогноза погоды ее перенесли на вторник.

 Победная серия Александра Большунова прервалась в эстафете
Швеция — о решении ИИХФ: Нас ждет фантастическая весна без России
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь