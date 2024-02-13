Победная серия Александра Большунова прервалась в эстафете

Мужская сборная Республики Татарстан по лыжным гонкам стала победителем эстафеты 4×7,5 км на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в Тюмени.

За команду победителей выступили Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов. Вторыми с отставанием всего в 0,1 секунды финишировали представляющие команду Республики Коми Евгений Семяшкин, Ермил Вокуев, Илья Порошкин и Илья Семиков. Третье место у сборной Тюменской области в составе которой на старт вышли Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артем Мальцев.

Сборная Архангельской области, в составе которой выступили Алексей Шемякин, Савелий Коростелев, Дмитрий Горошников и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, финишировала только седьмой.

Александр Большунов до этого выиграл 20 личных гонок подряд со старта сезона, в том числе три на Спартакиаде — спринт, скиатлон и гонку с раздельным стартом свободным стилем.