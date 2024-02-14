Степанова и Истомина выиграли командный спринт на Спартакиаде

Источник: https://t.me/nalyzhi

В Тюмени в рамках Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта состоялся лыжный командный спринт свободным стилем у женщин.

Победу одержала, за которую выступали Мария Истомина и Вероника Степанова. Лыжницы преодолели дистанцию за 20 минут и 17.4 секунды.

Второе место заняла первая команда Тюменской области — Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина. Отставание серебряных призеров составило 9,4 секунды.

Бронзовые медали — у первой сборной Республики Татарстан, в составе которой Анастасия Доценко и Дарья Непряева отстали от победительниц на 12,3 секунды.