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11:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Степанова и Истомина выиграли командный спринт на Спартакиаде

Вероника Степанова завоевала третье золото на Спартакиаде.

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Источник: https://t.me/nalyzhi

В Тюмени в рамках Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта состоялся лыжный командный спринт свободным стилем у женщин.

Победу одержала, за которую выступали Мария Истомина и Вероника Степанова. Лыжницы преодолели дистанцию за 20 минут и 17.4 секунды.

Второе место заняла первая команда Тюменской области — Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина. Отставание серебряных призеров составило 9,4 секунды.

Бронзовые медали — у первой сборной Республики Татарстан, в составе которой Анастасия Доценко и Дарья Непряева отстали от победительниц на 12,3 секунды.

Для олимпийской чемпионки 2022 года Вероники Степановой эта победа стала третьей на данных соревнованиях. Ранее спортсменка принесла победу команде Архангельской области в эстафетной гонке, сумев отыграть 52 секунды на последнем этапе. Также Вероника опередила всех соперниц в скиатлоне.

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