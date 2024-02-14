Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на Спартакиаде

Победители преодолели дистанцию за 17 минут и 09,6 секунды. Второе место заняла команда Москвы-2 с Константином Тиуновым и Егором Митрошиным в составе, они отстали от лидеров на 4,6 секунды. Третьей стала команда Республики Татарстан-1, в составе которой выступили Сергей Ардашев и Иван Горбунов, они проиграли первому месту 5,2 секунды.
Для трехкратного олимпийского чемпиона эта победа стала четвертой на Спартакиаде, которая проходит в Тюмени. Ранее он выиграл спринт, скиатлон и гонку на 10 километров свободным стилем.
Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. На Спартакиаде разыграют 107 комплектов наград.