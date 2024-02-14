Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на Спартакиаде

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Победители преодолели дистанцию за 17 минут и 09,6 секунды. Второе место заняла команда Москвы-2 с Константином Тиуновым и Егором Митрошиным в составе, они отстали от лидеров на 4,6 секунды. Третьей стала команда Республики Татарстан-1, в составе которой выступили Сергей Ардашев и Иван Горбунов, они проиграли первому месту 5,2 секунды.

Для трехкратного олимпийского чемпиона эта победа стала четвертой на Спартакиаде, которая проходит в Тюмени. Ранее он выиграл спринт, скиатлон и гонку на 10 километров свободным стилем.