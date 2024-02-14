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11:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на Спартакиаде

Мужская команда Архангельской области по лыжным гонкам, в составе которой выступали Александр Большунов и Савелий Коростелев, выиграла соревнования в командном спринте свободным стилем на Спартакиаде.

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Источник: https://t.me/nalyzhi

Победители преодолели дистанцию за 17 минут и 09,6 секунды. Второе место заняла команда Москвы-2 с Константином Тиуновым и Егором Митрошиным в составе, они отстали от лидеров на 4,6 секунды. Третьей стала команда Республики Татарстан-1, в составе которой выступили Сергей Ардашев и Иван Горбунов, они проиграли первому месту 5,2 секунды.

Для трехкратного олимпийского чемпиона эта победа стала четвертой на Спартакиаде, которая проходит в Тюмени. Ранее он выиграл спринт, скиатлон и гонку на 10 километров свободным стилем.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. На Спартакиаде разыграют 107 комплектов наград.

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