Йохауг — о дисквалификации: Никогда никого не пыталась обмануть

«Я прекрасно знала, что сделала. Я смотрела на себя в зеркало и знала, что никогда никого не пыталась обмануть. Я была открыта и честна с первого дня. Я объехала всех спонсоров и рассказала эту историю за день до пресс-конференции. У меня были все документы и все допинг-листы. Мы получаем копию, когда проходим тестирование, и я записываю все препараты, которые принимаю. Мне выписали этот бальзам, я никого не пыталась обмануть. Было очень больно, потому что в эту историю была втянута не только я, но и все партнёры и спонсоры, которые меня поддерживали. Я благодарна, что они поддержали меня во время процесса.

Было тяжело целый год ждать, пока тебе вынесут вердикт. Я продолжала тренировки, но потом мне сказали, что я ещё полтора года не смогу участвовать в лыжных гонках. Это было жестоко. Самое страшное было лишиться радости от тренировок. Я терпеть не могла носить спортивную одежду в тот период. Для всех, кто меня знает, это настоящий шок. Это худшая часть произошедшего: потеря радости от тренировок», — приводит слова Йохауг норвежское издание Nettavisen.