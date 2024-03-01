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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Йохауг — о дисквалификации: Никогда никого не пыталась обмануть

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг отбывала полуторагодовую дисквалификацию, из-за которой пропустила Олимпиаду в Пхенчхане 2018 года.

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Источник: Reuters

14-кратная победительница чемпионата мира, трехкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Тереза Йохауг рассказала о реакции на положительный допинг-тест в 2016 году.

«Я прекрасно знала, что сделала. Я смотрела на себя в зеркало и знала, что никогда никого не пыталась обмануть. Я была открыта и честна с первого дня. Я объехала всех спонсоров и рассказала эту историю за день до пресс-конференции. У меня были все документы и все допинг-листы. Мы получаем копию, когда проходим тестирование, и я записываю все препараты, которые принимаю. Мне выписали этот бальзам, я никого не пыталась обмануть. Было очень больно, потому что в эту историю была втянута не только я, но и все партнёры и спонсоры, которые меня поддерживали. Я благодарна, что они поддержали меня во время процесса.
Было тяжело целый год ждать, пока тебе вынесут вердикт. Я продолжала тренировки, но потом мне сказали, что я ещё полтора года не смогу участвовать в лыжных гонках. Это было жестоко. Самое страшное было лишиться радости от тренировок. Я терпеть не могла носить спортивную одежду в тот период. Для всех, кто меня знает, это настоящий шок. Это худшая часть произошедшего: потеря радости от тренировок», — приводит слова Йохауг норвежское издание Nettavisen.

Изначально Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев, после того как ее допинг-тест дал положительный результат на наличие в организме запрещённого вещества клостебола. В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд увеличил срок отстранения норвежки до 18 месяцев. После отбытия дисквалификации Йохауг вернулась в спорт.

На Олимпиаде в Пекине 2022 года Йохауг победила в скиатлоне, 10-километровой классической гонке и гонке на 30 км с общего старта. Также спортсменка была в составе эстафетной сборной Норвегии, завоевавшей золото на Играх в Ванкувере в 2010 году.

 Йохауг — о дисквалификации: Никогда никого не пыталась обмануть
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