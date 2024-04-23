Олимпийская чемпионка Стина Нильссон вернется в лыжные гонки

Шведка Стина Нильссон объявила о завершении карьеры биатлонистки и возвращении в лыжный спорт. Спортсменка подписала двухлетний контракт с норвежской командой Team Ragde Charge, выступающей в лыжной серии Ski Classics.

«В следующем сезоне буду бегать гонки на длинные дистанции, ощущения прекрасные. Даже когда я переходила в биатлон, то рассматривала себя почти что в качестве “трехступенчатой ракеты”. Лыжные гонки, биатлон, теперь марафоны. Первые два года в биатлоне]прошли здорово, я добилась большого прогресса и очень горжусь этим. Мне покорялся подиум на Кубке мира, и я очень ценю это.

Затем — два худших сезона, когда мне не удавалась стрельба, и даже с хорошим лыжным ходом я не могла быть довольна. Можно быть в отличной форме, отлично стрелять лежа, но «застрелиться» на стойке. В конце концов я устала от того, что хорошо старалась, но все равно что-то шло не так. Винтовку положила на полку! Сейчас я считаю, что все сделала правильно", — приводит слова Нильссон шведский портал SVT Sport.

Стина Нильссон — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года в лыжном спринте, а также двукратная чемпионка мира 2019 года.

В сезоне-2021/22 Стина была третьей в спринте на этапе биатлонного Кубка мира в финском Контиолахти, еще один раз в составе шведской эстафетной команды заняла второе место на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В минувшем сезоне спортсменка в основном участвовала в этапах менее престижного Кубка IBU, на которых трижды попадала на подиумы. Ее лучшим результатом на последнем Кубке мира стало 24-е место в спринте на этапе в канадском Кэнморе.