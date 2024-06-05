Елена Вяльбе заявила, что ей поступают угрозы
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что ей и ее семье поступают угрозы из-за политических взглядов.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что ей и ее семье поступают угрозы из-за политических взглядов.
«Угрозы поступают периодически. Причем не только мне, но и членам моей семьи. Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой (по аналогии с терактом, унесшим жизнь военкора Владлена Татарского — прим. ред.). Правоохранительные органы в курсе и занимаются этим делом, предоставила им всю информацию», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
Вяльбе дважды была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации и неоднократно высказывалась в его поддержку.
Ранее Вяльбе ответила на вопрос о возможном участии российских лыжников в Зимних Олимпийских играх 2026 года.
«Пока еще мы не можем на 100 процентов сказать, что точно не поедем на Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо. Мы так не можем сказать, потому что все может в одночасье поменяться, вся это политика и весь этот бред, который там сейчас существует. В каком случае мы поедем? Команда точно может ехать только при условии, что будут флаг и гимн», — сказала Вяльбе в интервью журналисту Андрею Романову.
56-летняя Елена Вяльбе с 2010 года является президентом ФЛГР. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам.