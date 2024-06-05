Елена Вяльбе заявила, что ей поступают угрозы

«Угрозы поступают периодически. Причем не только мне, но и членам моей семьи. Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой (по аналогии с терактом, унесшим жизнь военкора Владлена Татарского — прим. ред.). Правоохранительные органы в курсе и занимаются этим делом, предоставила им всю информацию», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

«Пока еще мы не можем на 100 процентов сказать, что точно не поедем на Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо. Мы так не можем сказать, потому что все может в одночасье поменяться, вся это политика и весь этот бред, который там сейчас существует. В каком случае мы поедем? Команда точно может ехать только при условии, что будут флаг и гимн», — сказала Вяльбе в интервью журналисту Андрею Романову.