Большунов высказался о сроках завершения карьеры

«Буду продолжать работать дальше, соперники ведь еще больше хотят меня обыграть. Я уже как-то говорил — многие ждут, что я закончу. Но нет, пусть те, кто этого ждет, подождут еще», — сказал Большунов.
Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).
В минувшем сезоне Большунов выиграл общий зачет Кубка России, а также завоевал четыре золотые медали на чемпионате России — в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.
Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о желании Большунова выступить на Олимпиаде в 2030 и 2034 годах.