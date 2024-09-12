Шведский лыжник сломал ключицу на тренировке из-за белки: видео

«Мы спускались с гор со скоростью около 50 км/ч, и вдруг на дорогу вышла белка. Я не успел многого увидеть, пытался уклониться и оказался в канаве. Все произошло за несколько секунд.



Врач сказал мне, что нужно шесть недель полного отдыха, прежде чем я смогу снова использовать плечо, поэтому придется пропустить от 10 до 12 недель. Это значит, что я отправляюсь в зимний сезон с худшей подготовкой в своей карьере.



Для меня все ясно, тренируюсь, чтобы хорошо выступить на Vasaloppet, к счастью, у меня осталось шесть месяцев. До конца года соревнований не будет, но я собираюсь продолжать работать с остальным телом», — приводит слова Андерссона Nordic Magazine.