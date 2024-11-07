Чемпионка Универсиады из РФ объявила об уходе из спорта в 28 лет

«Пришло время попрощаться. 22 года в нашей лыжной семье. Благодарна каждому, кто вел и поддерживал, с самого детства и на продолжении всего пути. За друзей, семью, обретенную благодаря спорту, множество путешествий, за исполнение мечты. Верьте в своих детей, тренерам и, главное, себе и не сомневайтесь в своем выборе», — написала спортсменка в социальных сетях.