Чемпионка Универсиады из РФ объявила об уходе из спорта в 28 лет

«Пришло время попрощаться. 22 года в нашей лыжной семье. Благодарна каждому, кто вел и поддерживал, с самого детства и на продолжении всего пути. За друзей, семью, обретенную благодаря спорту, множество путешествий, за исполнение мечты. Верьте в своих детей, тренерам и, главное, себе и не сомневайтесь в своем выборе», — написала спортсменка в социальных сетях.
Яна Кирпиченко является чемпионкой Универсиады-2019 в эстафете, серебряным призером чемпионата мира-2021 в эстафете вместе с Юлией Ступак, Татьяной Сориной и Натальей Непряевой.
Летом 2024 года Яна Кирпиченко вышла замуж за лыжника Никиту Денисова.