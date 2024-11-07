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Чемпионка Универсиады из РФ объявила об уходе из спорта в 28 лет

Лыжница Яна Кирпиченко объявила о завершении спортивной карьеры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Пришло время попрощаться. 22 года в нашей лыжной семье. Благодарна каждому, кто вел и поддерживал, с самого детства и на продолжении всего пути. За друзей, семью, обретенную благодаря спорту, множество путешествий, за исполнение мечты. Верьте в своих детей, тренерам и, главное, себе и не сомневайтесь в своем выборе», — написала спортсменка в социальных сетях.

Яна Кирпиченко является чемпионкой Универсиады-2019 в эстафете, серебряным призером чемпионата мира-2021 в эстафете вместе с Юлией Ступак, Татьяной Сориной и Натальей Непряевой.

Летом 2024 года Яна Кирпиченко вышла замуж за лыжника Никиту Денисова.